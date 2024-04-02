Сейчас идёт поиск хозяина животного
В Закаменском районе Бурятии обнаружили корову, затонувшую в болоте. Об этом сообщается в группе «Закамна-инфо».
Животное погибло в районе дач. Сейчас ведётся поиск хозяина коровы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в селе Бичура искали владельца бычка, угодившего в канаву. Его спасли на месте слива отходов, за маслозаводом.
В Бурятии корова утонула в болоте
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