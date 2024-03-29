В Бурятии определили «будущее ИТ» республики

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Завершился первый республиканский конкурс ИТ-проектов учащихся



28 марта в Улан-Удэ прошла торжественная церемония закрытия I республиканского конкурса «Мы - Будущее ИТ Бурятии». На протяжении двух дней финального этапа, 26 и 27 марта, участники проходили испытания по разработке своих проектов по 4 трекам:

- Лучшее веб-решение;

- Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта;

- Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства;

- Лучшее решение в области кибербезопасности.



26 марта состоялась встреча команд с представителями власти, образовательных организаций высшего образования Бурятии, спонсорами и индустриальными партнёрами конкурса. На встрече участники в формате активного диалога обсудили интересующие вопросы в сфере ИТ, поделились своими впечатлениями и рассказали о себе.



Также в соответствии с программой конкурса для ребят были организованы экскурсии в высшие учебные заведения, профориентационные мероприятия в сфере ИТ технологий, в том числе «Старлаб» – цифровой квест – искусственный интеллект.



Для педагогов-наставников в программе также были предусмотрены проведение мастер-классов, встреч, семинаров с экспертами на тему «Образовательная программа «Цифровая трансформация образования и цифровая компетентность педагога».



Победителями конкурса трека «Лучшее решение в области кибербезопасности» стали команды:

1 место - «Kernel_panic» Бурятского института информационных коммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Улан-Удэ);

2 место - «Dejavu» Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий (г. Северобайкальск);

3 место заняла команда «Новаторы» из Закаменской школы №1.



Победителями конкурса трека «Лучшее веб-решение» стали:

1 место – «Сырок Дружба», сборная из Хоринской школы и лингвистической гимназия №3 г. Улан-Удэ;

2 место - «Хозбик» из Курумканской школы №1;

3 место - «Прогеры», ученики Таксимовской школы Муйского района.



В этой же номинации среди СПО места распределились следующим образом:

1 место - «spiderWeb», студенты Байкальского колледжа недропользования;

2 место - «Feed&Back», студенты колледж Бурятского государственного университета;

3 место - «Pixel», студенты Джидинского многопрофильного техникума.



В номинации «Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства» выиграли:

1 место - команда «IT-Джида» из Петропаловской школы №1;

2 место - «Цифровой ветер», организация дополнительного образования «Цифровой ветер» г. Улан-Удэ;

3 место - «TeenSpirit», Новоселенгинская школа.



Среди студентов места распределились следующим образом:

1 место - «Spirits» Бурятской сельскохозяйственной академии;

2 место - «Аграрий» Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова;

3 место - «AGRO PROJECTS» Бурятской сельскохозяйственной академии.



Победители и призёры в номинации «Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта»:

1 место - «Мегабайт» школы №35 г. Улан-Удэ и «ТехноКот» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;

2 место - «Аршанские байты» Аршанской школы им. П.М. Билдаева и «Аква» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;

3 место - «Пин-код», ученики школы №49 г. Улан-Удэ и «БМК» Байкальского многопрофильного колледжа.



Все участники были награждены памятными сертификатами и ценными призами, сообщает министерство образования РБ.

