В Бурятии определили «будущее ИТ» республики

Завершился первый республиканский конкурс ИТ-проектов учащихся
28 марта в Улан-Удэ прошла торжественная церемония закрытия I республиканского конкурса «Мы - Будущее ИТ Бурятии». На протяжении двух дней финального этапа, 26 и 27 марта, участники проходили испытания по разработке своих проектов по 4 трекам:
- Лучшее веб-решение;
- Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта;
- Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства;
- Лучшее решение в области кибербезопасности.
26 марта состоялась встреча команд с представителями власти, образовательных организаций высшего образования Бурятии, спонсорами и индустриальными партнёрами конкурса. На встрече участники в формате активного диалога обсудили интересующие вопросы в сфере ИТ, поделились своими впечатлениями и рассказали о себе.
Также в соответствии с программой конкурса для ребят были организованы экскурсии в высшие учебные заведения, профориентационные мероприятия в сфере ИТ технологий, в том числе «Старлаб» – цифровой квест – искусственный интеллект.
Для педагогов-наставников в программе также были предусмотрены проведение мастер-классов, встреч, семинаров с экспертами на тему «Образовательная программа «Цифровая трансформация образования и цифровая компетентность педагога».
Победителями конкурса трека «Лучшее решение в области кибербезопасности» стали команды:
1 место - «Kernel_panic» Бурятского института информационных коммуникаций «Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Улан-Удэ);
2 место - «Dejavu» Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий (г. Северобайкальск);
3 место заняла команда «Новаторы» из Закаменской школы №1.
Победителями конкурса трека «Лучшее веб-решение» стали:
1 место – «Сырок Дружба», сборная из Хоринской школы и лингвистической гимназия №3 г. Улан-Удэ;
2 место - «Хозбик» из Курумканской школы №1;
3 место - «Прогеры», ученики Таксимовской школы Муйского района.
В этой же номинации среди СПО места распределились следующим образом:
1 место - «spiderWeb», студенты Байкальского колледжа недропользования;
2 место - «Feed&Back», студенты колледж Бурятского государственного университета;
3 место - «Pixel», студенты Джидинского многопрофильного техникума.
В номинации «Лучшее решение в области цифровизации сельского хозяйства» выиграли:
1 место - команда «IT-Джида» из Петропаловской школы №1;
2 место - «Цифровой ветер», организация дополнительного образования «Цифровой ветер» г. Улан-Удэ;
3 место - «TeenSpirit», Новоселенгинская школа.
Среди студентов места распределились следующим образом:
1 место - «Spirits» Бурятской сельскохозяйственной академии;
2 место - «Аграрий» Бурятского аграрного колледжа им. М.Н. Ербанова;
3 место - «AGRO PROJECTS» Бурятской сельскохозяйственной академии.
Победители и призёры в номинации «Лучшее решение на основе технологий искусственного интеллекта»:
1 место - «Мегабайт» школы №35 г. Улан-Удэ и «ТехноКот» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
2 место - «Аршанские байты» Аршанской школы им. П.М. Билдаева и «Аква» Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления;
3 место - «Пин-код», ученики школы №49 г. Улан-Удэ и «БМК» Байкальского многопрофильного колледжа.
Все участники были награждены памятными сертификатами и ценными призами, сообщает министерство образования РБ.
В Бурятии определили «будущее ИТ» республики
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«Золото» у Елены Гапешиной
Там появилась площадь строителей Байкало-Амурской магистрали
Церемония награждения прошла в Бурятском театре драмы
Он вместе с подельниками стащил почти сотню таких устройств
Мужчина не сможет попасть в страну в ближайшие пять лет
Арест наложили приставы в ходе рейда
Благодаря соседнему государству в республике спасли многомиллионные стада
Его подельникам приговоры оставили без изменения
Мухоршибирцы заявили, что они приходят в упадок
Он начнётся 1 апреля
«Берегись поезда!» - гласит надпись
Они кружат около одного из пригородных ДНТ
Такой документ за год запросили только у 3% компаний
Для них провели мастер-класс
«Обгрызает почки», - поделилась экскурсовод