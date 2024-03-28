Читинские таможенники передали на нужды СВО конфискованные бинокли

Также военные получили инструменты
1800 конфискованных биноклей и 174 набора слесарно-монтажных инструментов передали читинские таможенники на нужды СВО. Их получили представители одной из воинских частей Забайкальского края.
- Товары перевозили из КНР в Россию в контейнере через ЖДПП Забайкальск. В таможню декларант подал недостоверные сведения о весе товара. По решению суда партию товара признали собственностью государства, после чего таможенники организовали её передачу военным, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в августе 2023 года сообщалось, что бурятские таможенники передали для нужд СВО конфискованные товары на сумму 9,4 млн рублей
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В общей сложности на эти цели семьям перечислили около 3 миллиардов рублей
Также военные получили инструменты
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