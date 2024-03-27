В Бурятии проверили состоящих на учёте осуждённых

Завершилось мероприятие «Условник»
В Бурятии состоялось межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Условник», сообщила пресс-служба республиканского МВД.
По месту жительства проверили более 5 тысяч, или 97,1% от общего числа состоящих на учёте осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Проверялась их занятость, условия проживания, а также поведения в быту.
К административной ответственности за различные правонарушения привлекли 49 граждан. В основном - за нарушения общественного порядка, а именно, распитие и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
В Октябрьском и Закаменском районах обнаружили двух осуждённых, которые сменили место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.
В районные суды в связи с нарушением порядка отбывания наказания направлено 74 ходатайства на замену, продление сроков условного осуждения, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
В центры занятости населения республики направлено 14 ранее судимых лиц. Исходя из практики, граждане, как правило, трудоустраиваются на разнорабочие места.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проверили по месту жительства и учёбы 66 несовершеннолетних, среди них 33 осуждённых к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. В ходе проверок выявлено два факта неисполнения несовершеннолетними обязанностей, возложенных судом. В основном, нарушения касаются нахождения подростков в ночное время вне места жительства. По выявленным нарушениям направлены ходатайства в уголовно-исполнительные инспекции на продление испытательного срока.
Также полицейские посетили 77 родителей, имеющих отсрочку исполнения наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Составлен административный протокол в отношении жительницы Советского района. Женщина, осуждённая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, оставила девятилетнего ребёнка с биологическим отцом, с которым не проживает около пяти лет. Сама она в это время распивала спиртные напитки. Административный протокол направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия мер.
В Бурятии проверили состоящих на учёте осуждённых
Общество, Фото:
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