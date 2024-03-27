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В Улан-Удэ двух подростков выпроводили из компьютерного клуба

В Улан-Удэ двух подростков выпроводили из компьютерного клуба
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Они находились там после комендантского часа

26 марта в Железнодорожном районе Улан-Удэ состоялся рейд по соблюдению комендантского часа. В мероприятии приняли участие сотрудники ПДН и комиссии по делам несовершеннолетних района.

Во время проверок компьютерных клубов ночью выявили двух подростков, находившихся без сопровождения взрослых, сообщили в администрации Железнодорожного района.



В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.

Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений без сопровождения законных представителей:

- с 25 мая по 1 сентября - с 22.00 до 06:00,
- в остальное время - с 23:00 до 06:00.
комендантский час

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