Они находились там после комендантского часа
26 марта в Железнодорожном районе Улан-Удэ состоялся рейд по соблюдению комендантского часа. В мероприятии приняли участие сотрудники ПДН и комиссии по делам несовершеннолетних района.
Во время проверок компьютерных клубов ночью выявили двух подростков, находившихся без сопровождения взрослых, сообщили в администрации Железнодорожного района.
В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.
Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений без сопровождения законных представителей:
- с 25 мая по 1 сентября - с 22.00 до 06:00,
- в остальное время - с 23:00 до 06:00.
В Улан-Удэ двух подростков выпроводили из компьютерного клуба
Общество, Фото:
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