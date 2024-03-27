В Улан-Удэ двух подростков выпроводили из компьютерного клуба

26 марта в Железнодорожном районе Улан-Удэ состоялся рейд по соблюдению комендантского часа. В мероприятии приняли участие сотрудники ПДН и комиссии по делам несовершеннолетних района.Во время проверок компьютерных клубов ночью выявили двух подростков, находившихся без сопровождения взрослых, сообщили в администрации Железнодорожного района.В Бурятии действует закон, в соответствии с которым ограничено нахождение несовершеннолетних на улице и в общественных местах в тёмное время суток.Дети, не достигшие возраста 16 лет, не должны находиться на улицах, в парках, интернет-клубах, на лестничных площадках жилых домов, в местах в сфере торговли и общественного питания, развлечений без сопровождения законных представителей:- с 25 мая по 1 сентября - с 22.00 до 06:00,- в остальное время - с 23:00 до 06:00.