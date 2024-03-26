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Гиревики Бурятии стали победителями первенства России

Гиревики Бурятии стали победителями первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены завоевали «золото» в «длинном цикле»

В Нижегородской области завершилось первенство России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок. В соревнованиях принимали участие более 200 атлетов от 19 до 23 лет из 33 регионов страны.

По итогам двух дней первенства сборная команда Бурятии завоевала 4 медали. Роман Якушев и Андрей Пивень стали победителями соревнований в дисциплине «длинный цикл».

- Во второй день соревнований Данил Карнаухов и Андрей Пивень взяли «серебро» в дисциплине «двоеборье», - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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