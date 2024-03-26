Ветераны Улан-Удэ стали вторыми на чемпионате России по лёгкой атлетике

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Всего Бурятия завоевала 25 наград соревнований



22 марта в Иркутске впервые прошёл чемпионат России по лёгкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 46 регионов страны.



Сборную Бурятии представили 49 спортсменов. Команда республики стала второй по численности после Иркутской области.



По итогам первого дня соревнований и досрочного завершения чемпионата, команда Улан-Удэ впервые в истории заняла почётное второе место среди городов и среди спортивных клубов.



Сборная Бурятии заняла четвёртое место из 46 регионов. Команда республики в упорной борьбе с сильнейшими атлетами страны завоевала 11 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей.



«Золото» взяли Лев Шапхаев (М60, 60 м), Батор Рыгзынов (М45, 400 м), Евгений Капустин (М40, 1500 м), Ирина Мункоева (Ж65, 400м), Должин-Жаб Цыдыпылова (Ж65, 1500 м), Ирина Иванова (Ж40, 60 м, прыжок в длину), Николай Чанцев (М35, прыжок в длину), Сергей Егоров (М45, прыжок в длину), Сергей Прохоров (М60, 5-борье) и Григорий Панфилов (М40, ядро).



«Серебро» завоевали Альберт Егоров (М55) и Баир Ванчиков (М35) на дистанции 2000 м с препятствиями; Татьяна Секерина (Ж50) и Виктория Набиева (Ж45) на 1500 м, Сергей Ноходоев (М55) и Оюна Серендашиева (Ж35) в прыжке в длину, Светлана Кириллова (Ж65, спортивная ходьба) и Ирина Мункоева (Ж65, 60 м).



Бронзовые медали у Сергея Егорова (М45) и Светланы Кирилловой (Ж65) в дисциплине ядро, у Аюшы Ангахаева (М65) в прыжке в длину, у Сергея Викулина (М60, 60 м), у Андрея Самданова (М55, 1500 м) и у Цырена Чирнинова (М65, 400 м).



- Участникам соревнований особенно запомнилось участие в чемпионате 96-летнего Константина Познанского (Иркутск, рекордсмен мира в толкании ядра М95) и двукратного бронзового призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Советского Союза по прыжкам в длину Игоря Тер-Ованесяна (М85, Москва), - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

