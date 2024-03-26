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В Улан-Удэ нерадивых владельцев скота оштрафовали на 200 тысяч

В Улан-Удэ нерадивых владельцев скота оштрафовали на 200 тысяч
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Составлено почти полсотни протоколов за нарушение правил выпаса

В Советском районе Улан-Удэ на владельцев скота в 2023 году составлено 47 протоколов. Общая сумму выписанных штрафов за несоблюдение правил выпаса сельскохозяйственных животных составила 200 тысяч рублей. Кроме того, владельцы возместили расходы, понесённые службой отлова. За год было отловлено шесть особей крупного рогатого скота, сообщили в районной администрации.

- Во избежание подобных ситуаций, призываем владельцев к ответственному обращению с сельскохозяйственными животными и не допущению их свободного выпаса, - обратились в администрации.

Выпас сельскохозяйственных животных и птицы на территории города запрещён. Владельцам грозит административный штраф - на граждан в размере до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - до ста тысяч рублей.
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