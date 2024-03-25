Основу выступления составили аранжировки старинных бурятских народных песен
22 марта в Улан-Удэ состоялся концерт солистки Бурятской филармонии Дашимы Соктоевой. Это её первое сольное выступление за долгое время. Концерт прошёл в камерной атмосфере малого зала Русского драмтеатра.
Как сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии, в концерте приняли участие Еши Дармахеев (моринхур), Бато Гуранов (гитара), Валерий Гребенев (перкуссия). Основу концерта составили аранжировки старинных бурятских народных песен. Представили музыканты и авторские песни Дамиранова, Андреева, Пантаева. В программе прозвучали песни «Ононой эрьедэ», «Заян наваа», «Морин хуур», «Харасхай» и др. Все эти композиции связаны с воспоминаниями певицы о детстве, её любви к дому и благодарности родителям.
- Родные бурятские напевы прозвучали сегодня по-особенному. Очень трепетно и радостно от того, как бережно Дашима и её музыканты относятся к наследию нашего народа и продлевают жизнь нашим песням, - поделилась впечатлениями зрительница Сэсэгма.
Дашима предстала перед зрителями в новом образе, создала который бурятский дизайнер Шэдэ Найданова. На платье изображены символичные рисунки – кони в степи, волны Байкала и парящий орел. Сценический костюм органично дополнили бурятские национальные украшения.
В Улан-Удэ прошёл сольный концерт Дашимы Соктоевой
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