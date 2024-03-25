Она обратилась к прокурору района
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провёл личный приём граждан, воспитывающих детей с инвалидностью, сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Так, за помощью в получении жилья обратилась мать девочки-инвалида, поскольку из-за заболевания совместно жить в одной квартире с родственниками невозможно.
- Участвующим во встрече прокурор рассказал о принятых прокуратурой мерах по обеспечению доступности маломобильным группам населения к объектам инфраструктуры. Разъяснил законодательство о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами. Особое внимание обратил на реализацию жилищных прав, прав на получение бесплатных лекарств, технических средств реабилитации, - уточнили в республиканской прокуратуре.
Отмечается, что по поступившим обращениям организованы проверки.
В Улан-Удэ мать девочки-инвалида попросила помощи в получении квартиры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она обратилась к прокурору района
На них изображены символы, исполняющие желания
Он будет работать в Северобайкальске в первой половине сегодняшнего дня
Ремонтники собираются устранять утечку
Всего на дорогах выявили 351 нарушение ПДД
Электричества не будет на части Железнодорожного и Октябрьского районов
Об этом договорились во время встречи
Снег обойдёт республику стороной
Прокопий Фокеевич Афанасьев ушёл на фронт в 1942 году
Туристов призывают воздержаться от горных походов
Передвижные комплексы будут работать в двух местах города
Награждение приурочили ко Дню работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта
На старт вышли 20 человек
Заявки принимаются до конца весны
Работодатели готовы платить 100 тысяч рублей