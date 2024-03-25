Снег обойдёт республику стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 марта по республике преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём +8,+13, местами 0,+5, по северному побережью Байкала до -1.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Днём тепло +11,+13 градусов.
В Улан-Удэ до 13 градусов тепла
Общество, Фото:
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