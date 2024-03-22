Проходит фестиваль камерной музыки PIZZICATO
21 марта заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов и лауреат международных конкурсов пианист Пётр Лаул выступили на фестивале камерной музыки PIZZICATO в Улан-Удэ.
Как сообщили в пресс-службе Бурятской филармонии, в первом отделении концерта прозвучали Итальянская сюита для виолончели и фортепиано Стравинского и Соната для виолончели и фортепиано Шостаковича. Во втором отделении зрителям представили пять пьес в народном стиле для виолончели и фортепиано Р. Шумана, Этюды для фортепиано ор. 42: №№ 3, 4, 5 и Сатаническая поэма для фортепиано ор. 36 А. Скрябина, а также Гранд Танго для виолончели и фортепиано Пьяццоллы.
Зрители овациями приняли выступление музыкантов. На бис Андрианов и Лаул исполнили Andante из Сонаты для виолончели и фортепиано Рахманинова.
- Мы с радостью приехали в ваш город, спасибо за такой радушный прием. Несмотря на расстояние между сценой и зрителями, ваше внимательное слушание очень отзывалось в наших сердцах. Профессия музыканта предполагает, что даже если публика тебя не знает, необходимо с первых нот захватить внимание людей, и сегодняшний тёплый приём показал нам, что все удалось, - поделился Борис Андрианов.
Фестиваль PIZZICATO продолжится в апреле - 13 апреля в театре оперы и балета выступит пианист Дмитрий Маслеев (возрастное ограничение 6+).
Виолончелист Борис Андрианов и пианист Пётр Лаул выступили в Улан-Удэ
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