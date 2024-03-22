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В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям

В Бурятии отремонтируют дороги, ведущие к медучреждениям
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Ремонт проведут на участках общей длиной около 45 километров

В 2024 году в Бурятии приведут к нормативу около 45 километров дорог, ведущих к поликлиникам, диспансерам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, амбулаториям. Объекты расположены в Улан-Удэ, Тарбагатае, в населённых пунктах вдоль региональных трасс. Благодаря ремонту местные жители смогут без препятствий добираться до необходимого пункта, получать медпомощь или консультацию врача.

- Планируется не только устройство качественного дорожного покрытия, для повышения безопасности дорожного движения устроят пешеходные переходы, искусственные неровности и ограждение, нанесут разметку и т.д., - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

Так, в селе Тарбагатай отремонтируют две улицы Подгорную и Некрасова. Они обеспечивают подъезд к центральной районной больнице, где проходят лечение жители всего Тарбагатайского района. Подрядная организация планирует приступить к работам с 1 апреля.

В столице Бурятии – городе Улан-Удэ отремонтируют дороги по переулкам Карьерный, Невского (до пер. Герцена), улицам Ключевская, Краснофлотская (от Шумяцкого до Тобольской), Бабушкина (от БКМ до Трубачеева чётная сторона) и другим. Они ведут к детским и взрослым поликлиникам, стоматологиям, диспансерам.

- Ремонт дорог регионального значения также обеспечит комфортный подъезд к медицинским учреждениям. Так, например, в Баргузинском районе ремонт участка 347-360 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян обеспечит комфортный проезд к врачебной амбулатории в селе Улюн и фельдшерско-акушерскому пункту в Улюкчикане, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
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