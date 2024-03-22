Проекты реализуют в 6 районах республики и в Улан-Удэ
В Бурятии по результатам отбора заявок распределена субсидия 7 муниципальным образованиям на общую сумму 19,9 млн. рублей в рамках реализации госпрограммы республики «Развитие туризма». На эти средства будут благоустроены места туристского показа, места массового отдыха, созданы элементы благоустройства на туристских маршрутах и в местах проведения событийных мероприятий региона.
Как сообщает министерство туризма РБ, будут реализованы такие проекты, как:
- благоустройство источника в местности «Буксыкен» Курумканского района;
- обустройство пешеходной тропы со смотровыми площадками в исторической части города Кяхта;
- благоустройство водопада «Малый Жомболок» (Сайлаг) в Окинском районе;
- возведение исторического комплекса «Селенгинский острог» и туристская тропа в местности «Скала «Англичанка» в Селенгинском районе;
- обустройство общественного пространства во дворе музея истории города в Улан-Удэ;
- благоустройство парковой зоны на берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района;
- благоустройство территории в этнокомплексе «Степной кочевник» для обслуживания массовых событийных и праздничных мероприятий.
Как отмечают специалисты, реализованные проекты не только придают туристским объектам привлекательный внешний облик, но и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду.
В Бурятии будут благоустроены 7 мест туристического показа
Общество, Фото:
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