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Прокурор Бурятии встретился с представителями Всероссийского общества глухих

Прокурор Бурятии встретился с представителями Всероссийского общества глухих
Общество,  Фото:прокуратура РБ
По поступившим обращениям начаты проверки

Прокурор Бурятии Михаил Филичев провёл очередную рабочую встречу с общественными организациями инвалидов. Он встретился с представителями регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

- В ходе встречи обсуждены вопросы оказания медицинской помощи, доступности маломобильной категории граждан к объектам транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения техническими средствами реабилитации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Михаил Филичев принял обращения граждан, по которым организованы проверки.

прокуратура общество глухих

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