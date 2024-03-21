Восточные сказки представят на сцене Бурятского театра оперы и балета

Зрители увидят балет «Тысяча и одна ночь»



7 апреля в Бурятском театре оперы и балета состоится показ балета Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» (возрастное ограничение 12+). Зритель увидит на сцене известные восточные сказки.



«Тысяча и одна ночь» — произведение, рождённое под впечатлением прекрасных сказок, несущее в себе общую идею победы добра над злом и торжества всепобеждающей любви. Это история о царе Шахрияре и его жене Шехерезаде, переплетённая с сюжетами сказок о Синдбаде-мореходе, Птице Рух, Аладдине и жестокой принцессе Будур.



Впервые балет был поставлен в 1979 году на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета в Баку. В 1980 году спектакль получил Государственную премию СССР. На сцену Бурятского театра оперы и балета спектакль пришёл в 1992 году (хореография Музаффара Бурханова).



Балет восстановили в 2021 году при поддержке министерства культуры Бурятии. В возобновлённой постановке изменения затрагивают хореографию второго акта, который поменялся полностью и был воссоздан по либретто Максуда и Рустама Ибрагимбековых с сохранением оригинальной партитуры (без купюр и вставок) Фикрета Амирова. В балете более подробно раскрыта сюжетная линия сказок. Кроме того, были обновлены костюмы и декорации.



