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Прокурор и главный следователь Бурятии провели совместный приём граждан

Прокурор и главный следователь Бурятии провели совместный приём граждан
Общество, 
Приём состоялся в Прибайкальском районе

Прокурор Бурятии Михаил Филичев и руководитель регионального следственного управления СК России Вячеслав Сухоруков провели в Прибайкальском районе совместный приём граждан.

- На личном приёме принято девять граждан. В поступивших обращениях поставлены вопросы эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса, некачественного строительства объекта культуры, переселения из многоквартирного дома, признанного аварийным, непредоставления социальных гарантий, исполнения законов при расследовании уголовных дел, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Так, поступило обращение о неудовлетворительном состоянии опоры линии электропередачи, находящейся возле земельного участка местного жителя. Мужчина подавал заявку, но никаких мер по замене опасной опоры принято не было.

Несколько человек обратились с просьбой оказать содействие во взыскании ущерба, причинённого преступлением, а также в предоставлении страховых выплат.

Все поступившие обращения поставлены на контроль, организованы проверки, отметили в прокуратуре.

Также Михаил Филичев и Вячеслав Сухоруков встретились с представителями районных ТОСов. На встрече обсудили вопросы профилактики преступности, вовлечения осуждённых в общественную деятельность и пр. 
прокуратура следственный комитет

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