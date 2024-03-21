Прокурор и главный следователь Бурятии провели совместный приём граждан

Приём состоялся в Прибайкальском районе



Прокурор Бурятии Михаил Филичев и руководитель регионального следственного управления СК России Вячеслав Сухоруков провели в Прибайкальском районе совместный приём граждан.



- На личном приёме принято девять граждан. В поступивших обращениях поставлены вопросы эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса, некачественного строительства объекта культуры, переселения из многоквартирного дома, признанного аварийным, непредоставления социальных гарантий, исполнения законов при расследовании уголовных дел, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Так, поступило обращение о неудовлетворительном состоянии опоры линии электропередачи, находящейся возле земельного участка местного жителя. Мужчина подавал заявку, но никаких мер по замене опасной опоры принято не было.



Несколько человек обратились с просьбой оказать содействие во взыскании ущерба, причинённого преступлением, а также в предоставлении страховых выплат.



Все поступившие обращения поставлены на контроль, организованы проверки, отметили в прокуратуре.



Также Михаил Филичев и Вячеслав Сухоруков встретились с представителями районных ТОСов. На встрече обсудили вопросы профилактики преступности, вовлечения осуждённых в общественную деятельность и пр.

