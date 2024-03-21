Приём состоялся в Прибайкальском районе
Прокурор Бурятии Михаил Филичев и руководитель регионального следственного управления СК России Вячеслав Сухоруков провели в Прибайкальском районе совместный приём граждан.
- На личном приёме принято девять граждан. В поступивших обращениях поставлены вопросы эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса, некачественного строительства объекта культуры, переселения из многоквартирного дома, признанного аварийным, непредоставления социальных гарантий, исполнения законов при расследовании уголовных дел, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Так, поступило обращение о неудовлетворительном состоянии опоры линии электропередачи, находящейся возле земельного участка местного жителя. Мужчина подавал заявку, но никаких мер по замене опасной опоры принято не было.
Несколько человек обратились с просьбой оказать содействие во взыскании ущерба, причинённого преступлением, а также в предоставлении страховых выплат.
Все поступившие обращения поставлены на контроль, организованы проверки, отметили в прокуратуре.
Также Михаил Филичев и Вячеслав Сухоруков встретились с представителями районных ТОСов. На встрече обсудили вопросы профилактики преступности, вовлечения осуждённых в общественную деятельность и пр.
Прокурор и главный следователь Бурятии провели совместный приём граждан
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Зрители увидят балет «Тысяча и одна ночь»
Приём состоялся в Прибайкальском районе
Этой зимой она работала с 27 декабря
Иск в суд подала прокуратура
Во время учений «спасли» трёх человек
Жильцы жалуются, что их дом не признают аварийным
Победителю конкурса вручат 1 млн рублей
Международное мероприятие состоится в аймаке Умнеговь
Дети спасли тонущего сверстника
Местами ожидается снег
Соревнования пройдут в столице республике
Заявки принимаются до 15 мая
Первый матч состоится 30 марта
Объявлен конкурс на лучшую корпоративную практику по сохранению здоровья работающих
Также Забайкалье примет межрегиональный турнир по футболу