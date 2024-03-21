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В ДФО и АЗРФ определят лучшие проекты в сфере ИТ

В ДФО и АЗРФ определят лучшие проекты в сфере ИТ
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителю конкурса вручат 1 млн рублей

Конкурс «Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России» (АСЭ ДАР) выявит лучшие проекты в сфере ИТ и разработки программного обеспечения в ходе финала, который пройдёт в Красноярске с 11 по 12 апреля. Победитель получит приз в размере 1 миллиона рублей.

На конкурс принимаются заявки от индивидуальных разработчиков, стартапов и научно-исследовательских команд, представляющих регионы Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. Проекты-соискатели должны решать технологические задачи корпораций и крупного бизнеса. В ходе финала конкурса все его участники смогут пройти курс по предпринимательству, а также получить экспертную оценку своих разработок от специалистов в сфере IT и выступить на площадке Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.

- Наша задача в качестве организаторов - найти перспективные команды, которые создают прорывные решения в сфере ИТ и импортозамещения программного обеспечения. Наиболее интересными для нас и партнёров конкурса являются решения в сферах логистики, транспорта, а также искусственного интеллекта, в том числе машинного обучения и компьютерного зрения, - отметил главный аналитик фонда развития инноваций Якутии Виталий Аммосов.

Ознакомиться с правилами участия в проекте и подать заявку на конкурс по направлению «IT и разработка ПО» можно на сайте конкурса до 31 марта 2024 года.

- «Арктическая стартап-экспедиция» - конкурс по креативным индустриям, направленный на отбор и развитие талантов и поддержку творческих инициатив. В 2023 году экспедиция охватила 18 регионов Дальнего Востока и Арктики по направлениям «Анимация», «Кино», «Дизайн одежды» и «Разработка игр». В мероприятиях проекта приняли участие более 1,3 тыс. представителей креативных сообществ, - сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Возрастное ограничение: 16+.
ДФО IT информационные технологии конкурс

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