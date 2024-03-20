13 иностранцев наказали в Бурятии за нарушение сроков ввоза автомобилей

Общество, Фото: Бурятская таможня

Временный ввоз транспорта без уплаты таможенных пошлин возможен максимум на год



С начала 2024 года Бурятская таможня привлекла 13 иностранных граждан к административной ответственности за нарушение сроков временного ввоза автомобилей для личного пользования.



В отношении автовладельцев возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.18 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



- Иностранные граждане, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза на личном транспорте, могут без уплаты таможенных пошлин оформить временный ввоз на срок не более 1 года. По истечении этого срока автомобили должны быть вывезены из страны или выпущены в свободное обращение. Гражданам России, прибывающим в ЕАЭС на иностранном автомобиле, необходимо выпустить её в свободное обращение или внести обеспечение за ТСЛП в размере суммы таможенных платежей как если бы автомобиль был выпущен в свободное обращение, - пояснил исполняющий обязанности начальника Бурятской таможни Иван Бурлака.



Всего с начала 2024 года в Бурятию временно ввели 19 604 транспортных средства для личного пользования. Это на 66,7% больше, чем в прошлом году.



Оформление временного ввоза транспортных средств для личного пользования производится на автомобильных пунктах пропуска МАПП Кяхта, ДАПП Монды и на Улан-Удэнском таможенном посту.



