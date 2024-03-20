20 марта

19 марта

Популярное

13 иностранцев наказали в Бурятии за нарушение сроков ввоза автомобилей

13 иностранцев наказали в Бурятии за нарушение сроков ввоза автомобилей
Общество,  Фото:Бурятская таможня
Временный ввоз транспорта без уплаты таможенных пошлин возможен максимум на год

С начала 2024 года Бурятская таможня привлекла 13 иностранных граждан к административной ответственности за нарушение сроков временного ввоза автомобилей для личного пользования.

В отношении автовладельцев возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.18 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

- Иностранные граждане, прибывающие на таможенную территорию Евразийского экономического союза на личном транспорте, могут без уплаты таможенных пошлин оформить временный ввоз на срок не более 1 года. По истечении этого срока автомобили должны быть вывезены из страны или выпущены в свободное обращение. Гражданам России, прибывающим в ЕАЭС на иностранном автомобиле, необходимо выпустить её в свободное обращение или внести обеспечение за ТСЛП в размере суммы таможенных платежей как если бы автомобиль был выпущен в свободное обращение, - пояснил исполняющий обязанности начальника Бурятской таможни Иван Бурлака.

Всего с начала 2024 года в Бурятию временно ввели 19 604 транспортных средства для личного пользования. Это на 66,7% больше, чем в прошлом году.

Оформление временного ввоза транспортных средств для личного пользования производится на автомобильных пунктах пропуска МАПП Кяхта, ДАПП Монды и на Улан-Удэнском таможенном посту.

Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
Скончался заслуженный тренер Бурятии по борьбе Арсалан Болотов
Общество, 20.03.2024
Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Бурятия вошла в топ-8 регионов для информационного детокса
Общество, 20.03.2024
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
В Улан-Удэ местами отключат свет
В Улан-Удэ местами отключат свет
Общество, 20.03.2024
Электричества не будет в Октябрьском районе
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Учёные считают, что газ поможет Восточной Сибири и Дальнему Востоку
Общество, 20.03.2024
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
В Бурятии до +12
В Бурятии до +12
Общество, 20.03.2024
Снега в республике не ожидается 
В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»
В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»
Общество, 19.03.2024
Стартовал приём заявок на участие в республиканском конкурсе-выставке
Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Горнолыжники Бурятии выиграли 2 награды всероссийских стартов
Общество, 19.03.2024
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ
Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Тувинец выиграл этап кубка мира по ски-альпинизму в Норвегии
Общество, 19.03.2024
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта
В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи
В Бурятии определят лучшие ИТ-проекты молодёжи
Общество, 19.03.2024
На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
В Улан-Удэ поздравили 90-летнего педагога
Общество, 19.03.2024
Юбиляру вручили благодарственное письмо
В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума
В Монголии объявлен международный тендер по «восстановлению» Каракорума
Общество, 19.03.2024
На месте древней столицы собираются возвести новый город
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
Бегун из Бурятии стал призёром чемпионата РССС
Общество, 19.03.2024
Соревнования проходили в Ярославле
В Бурятии обновят железнодорожные пути
В Бурятии обновят железнодорожные пути
Общество, 19.03.2024
Также ремонт запланирован в Иркутской области

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^