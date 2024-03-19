В Бурятии отберут фотографии на «Алтаргану»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Стартовал приём заявок на участие в республиканском конкурсе-выставке



В Бурятии объявлено о проведении республиканского конкурса-выставки художественной фотографии. Мероприятие состоится в рамках подготовки к участию творческой делегации республики в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана - 2024».



К участию в конкурсе принимаются фотоработы по следующим номинациям:

- «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина»). В этой номинации принимаются фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображение сцен из жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру.

- «Буряад арад» («Бурятский народ»). В этой номинации принимаются фотографии-портреты человека, либо группы людей, передающих характер, духовный мир и самобытность бурятского народа.



В конкурсе могут участвовать фотографы от субъекта РФ в каждой номинации конкурса. Один автор может представить свои работы только в одной номинации.



Лучшие работы будут рекомендованы к участию в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана» в монгольском городе Булган.



Заявки подаются до 22 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, национальный музей Республики Бурятия, ул. Профсоюзная, 29 и по электронным адресам: muzeyrb_mib@mail.ru, dharmasa-9@mail.ru с пометкой «Алтаргана-2024. Фотоконкурс». Об этом сообщает пресс-служба музея.



Возрастное ограничение: 6+.

