За неделю в Улан-Удэ привели в порядок 56 дорожных знаков





За прошедшую неделю мобильные бригады комбината по благоустройству Улан-Удэ отремонтировали 13 дорожных ограждений, привели в порядок ливневые канализации на улицах Николая Петрова, Королёва и Терешковой. Также рабочие установили урны на семи остановках, демонтировали торчащую арматуру на улице Кузнецкая и на Арбате, кроме того специалисты закрасили надписи на элементах благоустройства, ремонтировали лавочки, остановки и прочее.Эти данные в КБУ опубликовали по итогам прошедшей недели.Кроме этого, дорожная бригада привела в порядок 56 дорожных знаков. Уборщики территорий активно очищали тротуары, зелёные зоны, лестницы, остановки от оставшегося снега, смета и мусора.Спецтехника за неделю вывезла 49 КамАЗов снега и 71 КамАЗ песка с городских улиц, а также откачала 270 кубометров талых вод с городских улиц, а это почти 40 вакуумных машин.Работы по благоустройству города продолжаются.