«Без эксцессов»: Глава Избиркома Бурятии подвёл итоги выборов президента

Проголосовали 73% избирателей



Председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин на брифинге сообщил, что на трёхдневных выборах президента не было зафиксировано ни одного эксцесса.



Всего, уточнил он, в выборах в Бурятии приняли участие 496 тысяч 100 человек. Явка составила 73,72%.



Действующий президент РФ Владимир Путин после обработки 100% протоколов в Бурятии набирает 87,96% голосов. За него проголосовали 436 208 жителей республики.



На втором месте – кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,23% (20 980 голосов). Далее идут кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков – 3,71% (18 388 голосов) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 2,38% (11 814 голосов).



- Эти данные все ещё предварительные. Мы сами ожидаем документы, которые будут предоставляться в Избирательную комиссию Бурятии территориальными комиссиями, поскольку только они имеют юридическую силу. После проверки всей документации будут приниматься решения на уровне Избирательной комиссии Бурятии по постановлению итогов голосования. Нагрузка была высокая, мы оцениваем работу наших коллег. Самое главное – выборы легитимны, они не вызывают никаких сомнений. Никаких эксцессов, связанных с признанием недействительных бюллетеней, у нас нет. Голос каждого был учтён, - подчеркнул Александр Акчурин.



В Центре общественного наблюдения Бурятии присутствовали представители всех региональных отделений политических партий. Кроме того, во время выборов там проходили встречи со школьниками и студентами.



В процессе выборов представители Общественной палаты Бурятии мониторили процесс голосования в местах лишения свободы, а также доступность голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья.



- У нас шло круглосуточное дежурство. Важно было то, что свет не гасили на участках. Никто не подходил к сейфу, где находились сейф-пакеты. Кроме того, к нам обращались жители из других регионов с вопросом, где человек может проголосовать. Всего поступало 30 таких обращений. В течение трёх дней работал медиацентр. Мы выдали 253 новости, из них 30 сюжетов прошли по федеральным каналам, что очень отрадно. Выборы прошли прозрачно и никаких «таинств» здесь нет, - заявила председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



На всех избирательных участках работали 2500 наблюдателей, из них 2064 человека все три дня находились на рабочих местах. По словам Думновой, обращений о нарушениях на участках не зафиксировано.



Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. В целом по России после обработки 99,74% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах с 87,29%.

