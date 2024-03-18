В Улан-Удэ хуже всего с балансом работы и личной жизни у врачей и учителей



Соблюдать баланс работы и личной жизни в Улан-Удэ реже всего удаётся врачам и учителям, показал опрос сервиса SuperJob.



Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. Ещё 38% сосредоточены в основном на работе. 5% - на личной жизни. Причём в балансе сегодня чаще пребывают жители Улан-Удэ старше 45 лет. Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодёжь вынуждена работать активнее, а зрелые горожане, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их ещё долго некем будет заменить.



Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.

