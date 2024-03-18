В Бурятии выберут «Семьи года - 2024»

В республике стартовал отборочный этап конкурса
В очередной раз в Бурятии пройдёт региональный этап IX всероссийского конкурса «Семья года». Основная цель конкурса – пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.
- В республике региональный отборочный тур проводится в два этапа. Муниципальный стартовал с 18 марта и продлится по 15 апреля 2024 года. А финальный этап (на республиканском уровне) – с 16 апреля по 30 апреля 2024 года по пяти номинациям: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций», - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Во втором этапе будут определены победители регионального этапа всероссийского конкурса.
Ежегодное участие в финале конкурса принимают семьи из Бурятии. Напомним, в число победителей конкурса вошли:
- Жамбалдоржиевы (Хоринский район) в номинации «Сельская семья» (2016 г.);
- Дамбаевы (Иволгинский район) в номинации «Семья – хранитель традиций» (2017 г.);
- Власовы (Железнодорожный район г. Улан-Удэ) в номинации «Молодая семья» (2018 г.);
- Хазагаевы (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2019 г.);
- Баторовы (Селенгинский район) в номинации «Многодетная семья» (2020 г.);
- Лисины (г. Северобайкальск) в номинации «Молодая семья» (2021 г.);
- Марзаевы (Окинский район) в номинации «Многодетная семья» (2022 г.);
- Дымбрыловы (Закаменский район) в номинации «Сельская семья» (2023 г.).
Данные семьи включены в почётные книги «Семья года».
Более подробную информацию об участии в конкурсе можно получить в отделе по работе с семьёй и детьми РГУ «Центр социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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