18 марта

17 марта

Популярное

Трицикл конфисковали у любителя пьяной езды в Бурятии

Трицикл конфисковали у любителя пьяной езды в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину отправили за решётку

Жителя Мухоршибирского района Бурятии осудили за повторное пьяное вождение. Сельчанин выпил и ездил на трицикле.

- Зимой 2020 года мужчина был привлечён к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в декабре 2023 года после употребления спиртных напитков он сел за руль трицикла, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

На мужчину вновь возбудили уголовное дело – по статье «Управление другим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ».

Мухоршибирский районный суд по совокупности приговоров назначил любителю пьяной езды 8 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 4 года.

Трицикл, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Социальный фонд незаконно отказал улан-удэнке в назначении пособия
Социальный фонд незаконно отказал улан-удэнке в назначении пособия
Общество, 18.03.2024
Права детей помогла восстановить прокуратура
В Бурятии школьный автобус ездил без ГЛОНАСС
В Бурятии школьный автобус ездил без ГЛОНАСС
Общество, 18.03.2024
На автобусе дети с тренером ехали на соревнования
В посёлках Улан-Удэ отключат свет
В посёлках Улан-Удэ отключат свет
Общество, 18.03.2024
Электричества не будет в Солнечном и Зеленхозе
В Улан-Удэ чистят улицы от весеннего снега
В Улан-Удэ чистят улицы от весеннего снега
Общество, 18.03.2024
Ночью на столицу Бурятии обрушился снегопад 
В Улан-Удэ сегодня плюсовая температура
В Улан-Удэ сегодня плюсовая температура
Общество, 18.03.2024
При этом ожидается небольшой снег
На выборах президента проголосовали 73% избирателей Бурятии
На выборах президента проголосовали 73% избирателей Бурятии
Общество, 17.03.2024
По предварительным данным, рекорда не произошло
В трёх районах Бурятии явка избирателей перевалила за 90%
В трёх районах Бурятии явка избирателей перевалила за 90%
Общество, 17.03.2024
Лидером пока становится Закаменский район
Явка на выборах в Бурятии превысила 67%
Явка на выборах в Бурятии превысила 67%
Общество, 17.03.2024
Таковы данные на 15 часов
В Улан-Удэ проголосовала 102-летняя жительница
В Улан-Удэ проголосовала 102-летняя жительница
Общество, 17.03.2024
Она воспользовалась правом голосования на дому
«Друг познаётся в беде»: Монголия получила гуманитарную помощь от Бурятии
«Друг познаётся в беде»: Монголия получила гуманитарную помощь от Бурятии
Общество, 17.03.2024
Глава Бурятии сообщил, что будет отгружено столько зерна, сколько есть в республике
В Улан-Удэ 17 марта разыграют последние призы викторины «Время России»
В Улан-Удэ 17 марта разыграют последние призы викторины «Время России»
Общество, 17.03.2024
У горожан есть последний шанс выиграть бытовую технику, путёвки на турбазу и сертификаты

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^