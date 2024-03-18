Мужчину отправили за решётку
Жителя Мухоршибирского района Бурятии осудили за повторное пьяное вождение. Сельчанин выпил и ездил на трицикле.
- Зимой 2020 года мужчина был привлечён к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в декабре 2023 года после употребления спиртных напитков он сел за руль трицикла, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На мужчину вновь возбудили уголовное дело – по статье «Управление другим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ».
Мухоршибирский районный суд по совокупности приговоров назначил любителю пьяной езды 8 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 4 года.
Трицикл, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
Трицикл конфисковали у любителя пьяной езды в Бурятии
Общество, Фото:
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