Трицикл конфисковали у любителя пьяной езды в Бурятии

Мужчину отправили за решётку



Жителя Мухоршибирского района Бурятии осудили за повторное пьяное вождение. Сельчанин выпил и ездил на трицикле.



- Зимой 2020 года мужчина был привлечён к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в декабре 2023 года после употребления спиртных напитков он сел за руль трицикла, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



На мужчину вновь возбудили уголовное дело – по статье «Управление другим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ».



Мухоршибирский районный суд по совокупности приговоров назначил любителю пьяной езды 8 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 4 года.



Трицикл, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

