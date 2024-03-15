В Бурятии к середине первого дня выборов президента проголосовали 27% избирателей

В лидерах по явке пока Окинский район



В Бурятии к середине первого дня голосования по выборам президента России свои голоса отдали уже 27% избирателей. По данным Избиркома, явка на 15 часов составила 27,1%.



По традиции наиболее высокая явка фиксируется в отдалённых районах. Так, в Окинском явка составила 64%, в Закаменском – 53%, в Баунтовском – 41%.



Явка по районам:



Баргугинский – 25,31%

Баунтовский – 41,63%

Бичурский – 28,29%

Джидинский – 29,31%

Еравнинский – 36,47%

Заиграевский – 26,21%

Закаменский – 53,13%

Иволгинский – 24,13%

Кабанский – 23,15%

Кижингинский – 37,10%

Курумканский – 28,95%

Кяхтинский – 30,73%

Муйский – 23,68%

Мухоршибирский – 27,89%

Окинский – 64,02%

Прибайкальский – 23,84%

Северо-Байкальский район – 25,87%

Северобайкальск – 28,41%

Селенгинский – 30,96%

Тарбагатайский – 22,14%

Тункинский – 31,8%

Хоринский – 29,47%



Улан-Удэ:

Железнодорожный – 25,61%

Октябрьский – 24,6%

Советский – 24,92%.



Голосование проходит в штатном режиме, обстановка на участках очень позитивная. Наблюдатели отмечают, что активную гражданскую позицию проявляют не только представители старшего поколения, но и молодёжь.



- Если сравнивать явку с выборами в 2018 году, то там явка была чуть выше, но выборы проходили одним днём. Сравнивать эти выборы не совсем корректно. Но относительно других избирательных кампаний на сегодня в Бурятии достаточно существенная явка. Многие планируют прийти в пятницу вечером после работы, или в выходные дни, в субботу и воскресенье, - пояснил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.



В Бурятии работают 810 избирательных участков. Всего в Бурятии списки для голосования внесено 671 975 избирателей. Во время досрочного голосования, проходившего с 1 по 14 марта, проголосовали 6202 человека.



- Призываем прийти на избирательные участки в любое удобное время с 08.00 до 20.00 в течение трех дней голосования и осуществить своё конституционное право на важнейших выборах страны, - обратились в Избиркоме.



Выборы президента проходят с 15 по 17 марта 2024 года.

