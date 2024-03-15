В Бурятии к середине первого дня выборов президента проголосовали 27% избирателей

В лидерах по явке пока Окинский район
В Бурятии к середине первого дня голосования по выборам президента России свои голоса отдали уже 27% избирателей. По данным Избиркома, явка на 15 часов составила 27,1%.
По традиции наиболее высокая явка фиксируется в отдалённых районах. Так, в Окинском явка составила 64%, в Закаменском – 53%, в Баунтовском – 41%.
Явка по районам:
Баргугинский – 25,31%
Баунтовский – 41,63%
Бичурский – 28,29%
Джидинский – 29,31%
Еравнинский – 36,47%
Заиграевский – 26,21%
Закаменский – 53,13%
Иволгинский – 24,13%
Кабанский – 23,15%
Кижингинский – 37,10%
Курумканский – 28,95%
Кяхтинский – 30,73%
Муйский – 23,68%
Мухоршибирский – 27,89%
Окинский – 64,02%
Прибайкальский – 23,84%
Северо-Байкальский район – 25,87%
Северобайкальск – 28,41%
Селенгинский – 30,96%
Тарбагатайский – 22,14%
Тункинский – 31,8%
Хоринский – 29,47%
Улан-Удэ:
Железнодорожный – 25,61%
Октябрьский – 24,6%
Советский – 24,92%.
Голосование проходит в штатном режиме, обстановка на участках очень позитивная. Наблюдатели отмечают, что активную гражданскую позицию проявляют не только представители старшего поколения, но и молодёжь.
- Если сравнивать явку с выборами в 2018 году, то там явка была чуть выше, но выборы проходили одним днём. Сравнивать эти выборы не совсем корректно. Но относительно других избирательных кампаний на сегодня в Бурятии достаточно существенная явка. Многие планируют прийти в пятницу вечером после работы, или в выходные дни, в субботу и воскресенье, - пояснил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.
В Бурятии работают 810 избирательных участков. Всего в Бурятии списки для голосования внесено 671 975 избирателей. Во время досрочного голосования, проходившего с 1 по 14 марта, проголосовали 6202 человека.
- Призываем прийти на избирательные участки в любое удобное время с 08.00 до 20.00 в течение трех дней голосования и осуществить своё конституционное право на важнейших выборах страны, - обратились в Избиркоме.
Выборы президента проходят с 15 по 17 марта 2024 года.
В Бурятии к середине первого дня выборов президента проголосовали 27% избирателей
Общество, Фото:
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