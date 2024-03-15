15 марта

14 марта

Популярное

Министр спорта Бурятии назвал дату летних сельских спортивных игр

Министр спорта Бурятии назвал дату летних сельских спортивных игр
Общество,  Фото:из архива
Соревнования пройдут в Бичуре

XIХ Республиканские летние сельские спортивные игры пройдут с 9 по 13 июля. Об этом сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев в своём телеграм-канале.

Соревнования состоятся в селе Бичура Бичурского района, хотя изначально планировались в Окинском районе. Однако в селе Орлик нет стадиона. Изначально строительство такого объекта планировалось, но в итоге район не попал в соответствующую федеральную программу. Так что место проведения спортивных соревнований пришлось изменить.

Республиканские сельские игры проходят раз в два года. В предыдущий раз летние сельские игры проводились в Кижингинском районе. Спортсмены соревновались в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, кроссе, перетягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте. Помимо традиционных видов спорта, в программу были включены соревнования дояров и механизаторов, соревнования по спортивному ориентированию. Общий призовой фонд составил 1,4 млн рублей.


Возрастное ограничение 0+ 
сельские спортивные игры спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
В Улан-Удэ на Масленицу усилят работу маршрута №37
Общество, 15.03.2024
Расписание изменится на один день 
В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
В Бурятии живущему в землянке отшельнику оформили инвалидность
Общество, 15.03.2024
Произошло это благодаря неравнодушным людям
Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Жительница Улан-Удэ отмечает 95-летие
Общество, 15.03.2024
У Любовь Аркадьевны Жалсараевой трое детей, пять внуков и шесть правнуков 
Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей
Жительница Бурятии отметила 100-летний юбилей
Общество, 15.03.2024
Сейчас Очирма Бадмаевна живёт в доме-интернате для престарелых
В Бурятии свои голоса на выборах отдали митрополит и глава буддистов
В Бурятии свои голоса на выборах отдали митрополит и глава буддистов
Общество, 15.03.2024
Митрополит Иосиф назвал Россию «единственным оплотом здравого смысла»
В Бурятии начнут пересадку трупных почек
В Бурятии начнут пересадку трупных почек
Общество, 15.03.2024
В пересадке сейчас нуждаются 24 пациента
На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган
На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган
Общество, 15.03.2024
Избиратели вовсю проявляют креатив

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^