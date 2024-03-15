Соревнования пройдут в Бичуре
XIХ Республиканские летние сельские спортивные игры пройдут с 9 по 13 июля. Об этом сообщил министр спорта Бурятии Иван Козырев в своём телеграм-канале.
Соревнования состоятся в селе Бичура Бичурского района, хотя изначально планировались в Окинском районе. Однако в селе Орлик нет стадиона. Изначально строительство такого объекта планировалось, но в итоге район не попал в соответствующую федеральную программу. Так что место проведения спортивных соревнований пришлось изменить.
Республиканские сельские игры проходят раз в два года. В предыдущий раз летние сельские игры проводились в Кижингинском районе. Спортсмены соревновались в армрестлинге, волейболе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, кроссе, перетягивании каната, бурятской борьбе, стрельбе из лука, футболе, конном спорте. Помимо традиционных видов спорта, в программу были включены соревнования дояров и механизаторов, соревнования по спортивному ориентированию. Общий призовой фонд составил 1,4 млн рублей.
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Министр спорта Бурятии назвал дату летних сельских спортивных игр
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