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В Бурятии начнут пересадку трупных почек

В Бурятии начнут пересадку трупных почек
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В пересадке сейчас нуждаются 24 пациента

В 2024 году в Бурятии впервые планируют начать трупную трансплантацию почек. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения.

Сейчас проводится ежедневный мониторинг пациентов с комой III степени (в этой стадии комы обычно происходит глубокое нарушение сознания, отсутствуют все рефлексы). Эти люди могут стать донорами.

«Проводится работа с «листом ожидания», ежемесячно проводится отборочная комиссия. В настоящее время в листе ожидания находятся 24 пациента», - уточнили в минздраве.

Операции по трансплантации почек проводятся в республиканской клинической больнице имени Семашко. Первая состоялась осенью 2021 года. За три года врачи успешно провели девять операций: донорские органы пациентам в основном пересаживают от их родителей. В 2024 году запланировано ещё семь операций по пересадке почек от родственных доноров.  
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