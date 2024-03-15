Трудовые права работников восстановила прокуратура
В Хоринском районе Бурятии прокуратура во время проверки районного управления образования выявила нарушения прав работников школ.
«Установлено, что в нарушение закона работникам 16 подведомственных учреждению школ заработная плата выплачена позже установленных коллективными договорами сроков. Не произведена денежная компенсация за задержку выплат. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, занижена», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района внесен руководителю управления образования представление. По результатам его рассмотрения права работников восстановлены, все необходимые выплаты произведены в полном объеме.
Кроме того, руководитель управления образования и само учреждение привлечены к административной ответственности. Назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.
В Бурятии работникам школ задерживали зарплату
Общество, Фото:
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