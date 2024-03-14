В Улан-Удэ на маршрут №95 добавили два автобуса в выходные дни

В Улан-Удэ на маршруте №95 увеличили число муниципальных автобусов в выходные дни.«Выход автобусов на линию в выходные дни увеличен с 3 до 5 единиц», - сообщили в МУП «Городские маршруты».С 16 марта будет действовать новое расписание в выходные дни:В будние дни расписание на маршруте №95 остаётся прежним.