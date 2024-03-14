14 марта

13 марта

Популярное

В Улан-Удэ на маршрут №95 добавили два автобуса в выходные дни

В Улан-Удэ на маршрут №95 добавили два автобуса в выходные дни
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представлено новое расписание

В Улан-Удэ на маршруте №95 увеличили число муниципальных автобусов в выходные дни.

«Выход автобусов на линию в выходные дни увеличен с 3 до 5 единиц», - сообщили в МУП «Городские маршруты».

С 16 марта будет действовать новое расписание в выходные дни:



В будние дни расписание на маршруте №95 остаётся прежним.
автобус общественный транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка поплатилась за оскорбления в общедомовом чате
Улан-удэнка поплатилась за оскорбления в общедомовом чате
Общество, 14.03.2024
Женщина принесла извинения под контролем судебных приставов
Об опасности схода лавин объявили на севере Бурятии
Об опасности схода лавин объявили на севере Бурятии
Общество, 14.03.2024
Сотрудники МЧС призывают воздержаться от походов в горы
Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Пять семей в Улан-Удэ получили жилищные сертификаты
Общество, 14.03.2024
Сертификаты вручили Алексей Цыденов и Игорь Шутенков
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
В Улан-Удэ изменится расписание на маршруте №100 в выходные
Общество, 14.03.2024
В будни график движения останется прежним  
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Жительница Бурятии лишилась «Тойоты Короллы» из-за пьяной езды
Общество, 14.03.2024
Также женщину отправили на обязательные работы
Гепатит С и беременность: какие риски?
Гепатит С и беременность: какие риски?
Общество, 14.03.2024
Акушер-гинеколог рассказала, какие осложнения может вызвать вирус при беременности
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Общество, 14.03.2024
Накануне ДТП с пострадавшими не произошло

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^