Улан-удэнка поплатилась за оскорбления в общедомовом чате

Женщина принесла извинения под контролем судебных приставов



Жительница Улан-Удэ обругала в группе общедомового чата соседку и поплатилась за это 10 тыс рублей. Об этом сообщили в УФССП России по Бурятии.



«Унижающие достоинство сообщения в адрес соседки женщина написала в общедомовом чате в Viber. Обиженная горожанка не стала терпеть сомнительные «комплименты» и обратилась в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Суд посчитал распространённые сведения не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истицы и обязал обидчицу дать опровержение в групповом общедомовом чате.



В службе судебных приставов возбудили исполнительное производство. Под контролем приставов улан-удэнка принесла соседке извинения.



Помимо опровержения, ей предстоит выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.