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Спортсмены призывают жителей Бурятии проголосовать на выборах

Спортсмены призывают жителей Бурятии проголосовать на выборах
Общество, 
«Считаю это важным шагом, который должен сделать каждый человек…»

Спортсмены призывают жителей Бурятии сходить на выборы президента России.

Председатель регионального отделения Российского студенческого спортивного союза Виктор Власов заявил о намерении принять участие в выборах будущего лидера страны.

- 15 марта мы все будем голосовать за будущее нашей страны. Почему я пойду на выборы? Потому что считаю, что выбор, который мы сделаем в эту дату определит будущее не только нашей страны, но и будущее нашего народа, - сказал он.



Мастер спорта по гиревому спорту Андрей Пивень также обязательно примет участие в голосовании:

- Считаю это важным шагом, который должен сделать каждый человек. Думаю, это каждого влияет, нет такого, что только от каких-то лиц это зависит. От каждого человека – каждый голос важен, каждое голосование. Я считаю, каждый должен проголосовать, сделать свой выбор.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.


спорт выборы

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