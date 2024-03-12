«Считаю это важным шагом, который должен сделать каждый человек…»
Спортсмены призывают жителей Бурятии сходить на выборы президента России.
Председатель регионального отделения Российского студенческого спортивного союза Виктор Власов заявил о намерении принять участие в выборах будущего лидера страны.
- 15 марта мы все будем голосовать за будущее нашей страны. Почему я пойду на выборы? Потому что считаю, что выбор, который мы сделаем в эту дату определит будущее не только нашей страны, но и будущее нашего народа, - сказал он.
Мастер спорта по гиревому спорту Андрей Пивень также обязательно примет участие в голосовании:
- Считаю это важным шагом, который должен сделать каждый человек. Думаю, это каждого влияет, нет такого, что только от каких-то лиц это зависит. От каждого человека – каждый голос важен, каждое голосование. Я считаю, каждый должен проголосовать, сделать свой выбор.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов.
Спортсмены призывают жителей Бурятии проголосовать на выборах
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