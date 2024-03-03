В Бурятии жители райцентра вовсю подкармливают бездомных собак





В отделе благоустройства райадминистрации гусиноозёрчан призвали не давать бродячим псам еду.



- Иначе животные начнут воспринимать территорию, на которой получают пищу, как свою и проявлять агрессию, – пояснили в районной администрации. – Подкармливая собак, вы можете спровоцировать опасную ситуацию. Стая будет разрастаться и охранять временное жильё и может даже напасть на человека.



Домашних питомцев попросили держать на привязи и не оставлять их без присмотра. По данным «Селенга-инфо. 24/7», нерадивых хозяев недавно на 109 тысяч рублей. Им придётся раскошелиться за несоблюдение правил содержания, выгула и регистрации четвероногих.