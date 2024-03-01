В Улан-Удэ «наступило» 30 февраля

Городской автобус опять «выдал» пассажирам несуществующую дату
В местном паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» недавно разместили фото, сделанное в салоне одного из городских автобусов. Дело было утром 1 марта, однако на электронном информационном табло для пассажиров высветилось почему-то 30 февраля (30.02).
- Всё-таки зима не кончится до тех пор, пока не принесут полную корзину подснежников. А завтра будет 31 февраля, – говорится в комментарии к снимку.
Этот пост развеселил жителей бурятской столицы. Некоторые вспомнили, как на табло в общественном транспорте появлялись и другие несуществующие даты вроде 32 августа и 32 января.
А минувшей осенью вместо 1 ноября наступило
32 октября. Это тоже запечатлели на камеру и выложили фото в группе «Аноним 03» в ВК. «Вчера утро нас порадовало. Ноябрь придёт нескоро», – заявил неизвестный автор.
На прошлой неделе на информационном табло, извещающем о времени прибытия трамваев, красовалась
аномальная даже для бурятского лета температура воздуха – 85°С.
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