В Улан-Удэ неожиданно наступило 32 октября

Городской автобус «выдал» пассажирам несуществующую дату
Недавно в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное накануне в салоне улан-удэнского автобуса. На информационном табло для пассажиров вместо 1 ноября высветилась несуществующая дата – 32. 10 (32 октября).
- Вчера утро нас порадовало. Ноябрь придёт нескоро, – говорится в комментарии к записи.
За пару часов эта публикация собрала 14 тысяч просмотров. Конечно, всё дело в обычном сбое. Подобные происходят и в других российских городах. К примеру, в январе 2023-го электронное табло на железнодорожном вокзале Новосибирска показывало температуру в 51 градус, хотя на самом деле на улице было -31.
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