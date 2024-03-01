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В Улан-Удэ осуждённые изготовили тарелки в технике папье-маше

В Улан-Удэ осуждённые изготовили тарелки в технике папье-маше
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии провели творческий мастер-класс

В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин провели тематическое мероприятие «Мой край родной, моя земля».

Мероприятие началось с просмотра видеоролика «Гимн Бурятии», снятого в честь 100-летия республики.

- Осуждённые ознакомились с особенностями культуры, традициями народа и достопримечательностями родного края. Также посредством кабельного телевидения осуждённым продемонстрировали видеоролики и фильмы о Бурятии, - рассказали в пресс-службе республиканского УФСИН.

Кроме того, для осуждённых провели мастер-класс по изготовлению декоративных тарелок, выполненных в технике папье-маше. Их женщины украсили национальными рисунками. В декоре женщины использовали яркие краски, блёстки и даже стразы.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в женской колонии устроили мастер-класс по искусству фотографирования
осужденные мастер-класс

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