В Улан-Удэ осуждённые изготовили тарелки в технике папье-маше

В улан-удэнской исправительной колонии №7 для женщин провели тематическое мероприятие «Мой край родной, моя земля».
Мероприятие началось с просмотра видеоролика «Гимн Бурятии», снятого в честь 100-летия республики.
- Осуждённые ознакомились с особенностями культуры, традициями народа и достопримечательностями родного края. Также посредством кабельного телевидения осуждённым продемонстрировали видеоролики и фильмы о Бурятии, - рассказали в пресс-службе республиканского УФСИН.
Кроме того, для осуждённых провели мастер-класс по изготовлению декоративных тарелок, выполненных в технике папье-маше. Их женщины украсили национальными рисунками. В декоре женщины использовали яркие краски, блёстки и даже стразы.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в женской колонии устроили мастер-класс по искусству фотографирования.