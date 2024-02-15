Основам обучил фотограф и видеографам
Мастер-класс по искусству фотографирования устроили для осуждённых женщин в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ. С осуждёнными поработал фотограф и видеограф Роберт Манукян.
- Специалист подробно рассказал женщинам об устройстве фотоаппарата и основных параметрах съёмки, которые должен знать новичок. Разобрав техническую сторону процесса, фотограф отдельно остановился на творческой составляющей. В частности, рассказал о том, какие художественные приёмы помогут сделать снимок интересным и необычным. Не обошлось и без практики. Завершился мастер-класс портретной фотосъёмкой, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Различные мастер-классы проводятся в женской колонии регулярно. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно осуждённых женщин учили готовить торт-суфле, а до этого – делать маникюр.
В улан-удэнской колонии провели мастер-класс по фотографированию
Общество, Фото:
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