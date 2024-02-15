15 февраля

14 февраля

Популярное

В улан-удэнской колонии провели мастер-класс по фотографированию

В улан-удэнской колонии провели мастер-класс по фотографированию
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Основам обучил фотограф и видеографам

Мастер-класс по искусству фотографирования устроили для осуждённых женщин в исправительной колонии №7 в Улан-Удэ. С осуждёнными поработал фотограф и видеограф Роберт Манукян.

- Специалист подробно рассказал женщинам об устройстве фотоаппарата и основных параметрах съёмки, которые должен знать новичок. Разобрав техническую сторону процесса, фотограф отдельно остановился на творческой составляющей. В частности, рассказал о том, какие художественные приёмы помогут сделать снимок интересным и необычным. Не обошлось и без практики. Завершился мастер-класс портретной фотосъёмкой, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

Различные мастер-классы проводятся в женской колонии регулярно. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно осуждённых женщин учили готовить торт-суфле, а до этого – делать маникюр.

колония осужденные фотография

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фонтаны и арт-объекты: В Улан-Удэ хотят преобразить главную площадь
Фонтаны и арт-объекты: В Улан-Удэ хотят преобразить главную площадь
Общество, 15.02.2024
Теперь власти ждут идей и предложений от горожан
По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки
По райцентру в Бурятии бегают агрессивные собаки
Общество, 15.02.2024
Местные жители заявили, что они налетают на прохожих
В районе Улан-Удэ из-за ремонта отключат отопление и воду
В районе Улан-Удэ из-за ремонта отключат отопление и воду
Общество, 15.02.2024
Под отключение попадут дома на Ключевской, Жердева и Линейной
В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута
В районе Бурятии появятся сразу три новых маршрута
Общество, 15.02.2024
Автобусы будут курсировать из трёх сёл в районный центр

В Улан-Удэ проведут городской турнир по шагай наадан
В Улан-Удэ проведут городской турнир по шагай наадан
Общество, 15.02.2024
Участие примут школьники от 7 до 12 лет
В Бурятии сегодня без осадков
В Бурятии сегодня без осадков
Общество, 15.02.2024
В Улан-Удэ до -13 градусов
Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»
Россиян отметят за «За развитие Дальнего Востока»
Общество, 14.02.2024
Награждение премией состоится 7 марта
Учащиеся Бурятии сыграют в «Что? Где? Когда?»
Учащиеся Бурятии сыграют в «Что? Где? Когда?»
Общество, 14.02.2024
В республике стартуют отборочные игры чемпионата России по интеллектуальной игре
В Бурятии посоревнуются дети из замещающих семей
В Бурятии посоревнуются дети из замещающих семей
Общество, 14.02.2024
Они снимут видеоролики для конкурса, посвящённого Сагаалгану
На корвете «Алдар Цыденжапов» провели авиационную тренировку
На корвете «Алдар Цыденжапов» провели авиационную тренировку
Общество, 14.02.2024
Экипаж корабля принял на борт вертолёт морской авиации
В Бурятии прошёл чемпионат по лыжным гонкам
В Бурятии прошёл чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 14.02.2024
Соревновались сотрудники органов безопасности и правопорядка республики
В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
В районе Бурятии чествовали первого ребёнка года
Общество, 14.02.2024
Им стал мальчик, родившийся 4 февраля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^