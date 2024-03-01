Люди так и не поняли, на что его потратили власти
Два с половиной месяца назад Селенгинский район отметил 100-летний юбилей. Официальной датой его образования считается 12 декабря 1923 года, когда по решению правительства Бурятии из Троицкосавского выделили Селенгинский аймак.
В доме культуры «Шахтёр» в Гусиноозёрске ещё в декабре состоялось торжественное собрание общественности. На нём подвели итоги, вспомнили известных земляков и наградили местных жителей за многолетний труд и достижения. А глава республики Алексей Цыденов встретился с молодёжью района.
В честь круглой даты муниципальное образование получило миллион рублей – сертификат на эту сумму вручил местным властям руководитель региона. А недавно селенгинцы поинтересовались, на что в итоге потратили деньги. Вопрос чиновникам адресовали в группе «Селенга-инфо 24/7».
Как выяснилось, на подаренный миллион приобрели кресла и материалы для установки механизма сцены в образцовом театре кукол «Родничок» и ДК «Шахтёр».
- Это помогло обновить и улучшить обстановку в культурном центре района, что, в свою очередь, позволит организовывать более комфортные и качественные мероприятия, – подчеркнули в райадминистрации.
Там выразили готовность ответить на любые дополнительные вопросы. «Мы всегда готовы прозрачно и открыто информировать о том, как используются ресурсы, предоставленные для развития района», – заявили в отделе информационного обеспечения.
В Бурятии жители района заинтересовались миллионом, подаренным на вековой юбилей
Общество, Фото:
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