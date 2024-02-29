В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти легендарного спортсмена

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Поликарп Лаптев более 30 лет проработал в пожарной части и добился высоких спортивных результатов в более чем 10 видах спорта



28 февраля в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь «почётного Динамовца», ветерана государственной противопожарной службы РБ Поликарпа Лаптева. Доска установлена на здании МВД по РБ в рамках мероприятий, посвящённых столетию спортивного общества «Динамо».



Как сообщили в Бурятском региональном отделении, Поликарп Агапович Лаптев всю свою жизнь отдал службе и спорту. Он проработал в пожарной части более 30 лет. На протяжении всей своей службы в органах внутренних дел и до последних дней своей жизни пропагандировал физическую культуру и спорт. Был награждён нагрудными знаками «Ветеран спорта», «Ветеран ДОСААФ», «Ветеран труда», грамотами президиума Верховного Совета СССР, знаком «Отличник пожарной охраны», медалью маршала Жукова. Являлся кандидатом в мастера спорта по боксу, биатлону, лёгкой атлетике, вело- и мотоспорту, плаванию и стрельбе. Восьмикратный чемпион республики по боксу, 16-кратный чемпион республики по биатлону, 16-кратный чемпион Бурятского совета «Динамо» по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу. За свою спортивную карьеру завоевал 98 золотых, 19 серебряных и 11 бронзовых медалей.



В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители министерства внутренних дел по РБ, ГУ МЧС России по Бурятии, УФСИН России по РБ, Бурятского республиканского отделения общества «Динамо», министерства спорта и молодёжной политики Бурятии, а также ветераны общества, сослуживцы и молодые коллеги. Каждый из них считал важным отдать дань уважения Поликарпу Лаптеву.



Право снять полотно с памятной доски было предоставлено дочери и внуку спортсмена. После этого присутствующие возложили к мемориальной доске цветы.



