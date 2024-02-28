В Бурятии назвали самое быстрорастущее авианаправление

Появившийся в 2024 году рейс пользуется бешеной популярностью
С начала года в международном аэропорту «Байкал» обслужили уже 90 201 пассажира. За 12 месяцев пассажиропоток там увеличился на 7%, сообщил в соцсетях генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев.
Назвал он и самое динамично растущее направление. Это рейс из Иркутска в Улан-Удэ и обратно, который запустили в 2024-ом. Его осуществляет S7 Airlines.
- Он пользуется огромной популярностью. Доступность билетов обеспечена включением этого маршрута в перечень субсидируемых при участии и софинансировании со стороны Бурятии, – написал Гармаев на своей странице во «ВКонтакте».
В столицу соседнего Приангарья также летает авиакомпания «ИрАэро». Ранее руководитель «Байкала» заявил: спрос на появившийся в новом году рейс превышает предложение.
- Часто билеты распроданы заранее. Сегодня S7 выполняет два утренних рейса в Иркутск. Такое счастье пока не каждый день. Авиакомпания ставит двойные рейсы эпизодически, чтобы вывезти растущий поток, – пояснил он.
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