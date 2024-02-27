27 февраля

26 февраля

Популярное

В районе Бурятии из-за больных коров пришлось объявить карантин

В районе Бурятии из-за больных коров пришлось объявить карантин
Общество,  Фото:управление ветеринарии Бурятии
Его сняли спустя несколько месяцев

Ещё в середине ноября в Джидинском районе остановили фуру, в которой из Закамны везли 31 голову крупного рогатого скота, причём без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Более того, владелец животных не выдержал их на карантине для исключения заразных заболеваний, рассказали ранее в республиканском управлении ветеринарии.

О том, что в район направляется большегруз с бурёнками, сообщил закаменец. Он уточнил, что это уже не первый подобный случай. Машину отправили назад. А в ходе карантинных мероприятий у сельхозживотных обнаружили лептоспироз.

Их пролечили антибиотиками и привили. После получения двух отрицательных результатов карантин сняли. Нарушителю Россельхознадзор выдал предостережение о необходимости соблюдения ветеринарного законодательства. В ветуправлении отметили: если бы житель Закамны не проявил бдительность, заражённый скот распространил бы болезнь дальше.

Возбудители лептоспироза – бактерии лептоспиры, основными переносчиками которых являются мыши и другие грызуны. Инфекция может передаваться через различные загрязнённые объекты, особенно – при повышенной влажности, или через водоёмы со стоячей водой. Лептоспироз не является особо опасным заболеванием, но он встречается и у животных, и у человека.
коровы скот животные болезнь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
Общество, 27.02.2024
А платить за это придётся самим жильцам
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Общество, 27.02.2024
Песня Галины Бадлуевой звучала во время праздничного концерта 
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
Общество, 27.02.2024
Загустай окончательно слился с Гусиноозёрском
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Общество, 27.02.2024
В число невыездных попали три парламентария

Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Жители Бурятии досрочно получат единые пособия
Общество, 27.02.2024
Деньги им переведут раньше обычного
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Подростки в Бурятии смогут работать без согласия опеки
Общество, 27.02.2024
Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей

В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
Общество, 27.02.2024
В соцсетях местные власти пристыдили за «щедрый» подарок
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
В Бурятии в День защитника Отечества родился мальчик-богатырь
Общество, 27.02.2024
Его вес на тот момент перевалил за пять килограммов
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников
Общество, 27.02.2024
А четверть горожан сами помогли им в этом
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Мэр Улан-Удэ прокатился на «Богатыре»
Общество, 27.02.2024
Игорю Шутенкову понравился новый вагон 
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
В Бурятии семьям с тремя детьми дали бессрочный статус
Общество, 27.02.2024
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^