В районе Бурятии задержали фуру с подозрительными коровами без документов



Всё произошло в Джидинском районе Бурятии. Там остановили фуру, в которой везли 31 голову крупного рогатого скота без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Более того, владелец животных не выдержал их на карантине для исключения заразных заболеваний, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.



Подобные нарушения могут привести к распространению опасных инфекций. В 2023 году в Джиде выявили уже четыре очага бруцеллёза и из-за этого пришлось умертвить 150 коров и быков. Основная версия возникновения таких вспышек – незаконный ввоз сельхозживотных.



О том, что в район едет фура с бурёнками без документов, сообщил закаменец. Он уточнил, что это уже не первый подобный случай. В итоге машину отправили назад для прохождения карантина. За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке скота грозит ответственность по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, напомнили в ведомстве.

