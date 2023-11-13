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В районе Бурятии задержали фуру с подозрительными коровами без документов

В районе Бурятии задержали фуру с подозрительными коровами без документов
Общество,  Фото:Управление ветеринарии Бурятии
Её развернули и отправили обратно
 
Всё произошло в Джидинском районе Бурятии. Там остановили фуру, в которой везли 31 голову крупного рогатого скота без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Более того, владелец животных не выдержал их на карантине для исключения заразных заболеваний, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

Подобные нарушения могут привести к распространению опасных инфекций. В 2023 году в Джиде выявили уже четыре очага бруцеллёза и из-за этого пришлось умертвить 150 коров и быков. Основная версия возникновения таких вспышек – незаконный ввоз сельхозживотных.

О том, что в район едет фура с бурёнками без документов, сообщил закаменец. Он уточнил, что это уже не первый подобный случай.  В итоге машину отправили назад для прохождения карантина. За несоблюдение ветеринарно-санитарных правил при перевозке скота грозит ответственность по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ, напомнили в ведомстве.
коровы сельское хозяйство животные

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