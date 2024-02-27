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В Бурятии нашли одного из хозяев собак, которые загрызли больше десятка овец

В Бурятии нашли одного из хозяев собак, которые загрызли больше десятка овец
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
Остальные животные были также пойманы

В Селенгинском районе Бурятии сотрудники райадминистрации установили владельца одной из собак, участвовавшая в растерзании овец в улусе Зурган-Дэбэ. Его привлекли к административной ответственности сразу по трём статьям - 47.1 «Допущение самовыгула», 47.2 «Отсутствие регистрации» и 52 «Допущение нападения на животных».

Остальных особей, чьи владельцы не определены, были отловлены службами отлова.

- Также в улусе на протяжении двух дней проводились рейды. Во время, которых было составлено 12 протоколов на нерадивых владельцев за допущение самовыгула собак и отсутствие регистрации собак, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В скором времени специалисты запланировали выезд в Селенгинский район для проведения профилактического визита с владельцами животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», жуткая история с растерзанными овцами произошла в середине февраля. Сначала сообщалось, что свора собак загрызла 10 овец в улусе Зурган-Дэбэ, затем число погибших увеличилось до 15. О нападении псов сообщила в соцсетях владелица сельхозживотных, опубликовав фото с окровавленными трупами животных.

«Не спеша, вальяжно ушли на свалку, где можно доедать выброшенные трупы КРС. С ними ничего нельзя сделать. Был бы муж дома, придумал бы что-нибудь, уничтожил бы собак» - поделилась фермер.

После произошедшего на место выезжали сотрудники районной администрации и правоохранительные органы.

По словам женщины, это уже второй такой случай с начала года, когда собаки убивают скот в ограде.



собаки скот

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