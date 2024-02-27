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В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей

В Бурятии ветерану труда, отметившей 90 лет, вручили 500 рублей
Общество,  Фото:vk.com/zloi_03
В соцсетях местные власти пристыдили за «щедрый» подарок

Накануне местные паблики облетело фото с грамотой, которую вручили на 90-летний юбилей ветерану из Баргузинского района. Вместе с ней нашей землячке, отметившей круглую дату, подарили 500-рублёвую купюру.

Возмущённые родственники долгожительницы рассказали об этом в группе zloi_03 во «ВКонтакте».

- У нашей мамы, бабушки, прабабушки большой юбилей – 90 лет. Она является ветераном труда. Выражаем особую благодарность администрации района за щедрый подарок – 500 рублей. В Максимихе осталось всего два ветерана-долгожителя. Спасибо за огромный вклад, уважение и внимание, – сыронизировала автор поста.
 
Такое поздравление возмутило и многих участников сообщества. «Лучше бы ничего не дарили – не позорились!», – заявила одна из посетительниц паблика. По мнению интернет-пользователей, если бы сельчанке презентовали продуктовый набор, и то было бы лучше.
 
Ситуацию прокомментировала начальник отдела соцзащиты по Баргузинскому району Галина Лугинина. Она пояснила: Баргузинский районный совет ветеранов вручает по 500 рублей пенсионерам, не являющимся участниками ВОВ и ветеранами тыла и отмечающим юбилейные даты. Это прописано в соответствующем положении.
ветераны юбилей

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