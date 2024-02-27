12% улан-удэнцев устроились на работу через бывших однокурсников

А четверть горожан сами помогли им в этом



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что 6 из 10 жителей бурятской столицы поддерживают отношения с бывшими однокурсниками, а на встречи выпускников ходят 36% горожан.



Это нередко приносит пользу: 12% улан-удэнцев, задействовав такие связи, смогли трудоустроиться, а 23% сами помогали найти подходящее место тем, с кем когда-то вместе учились в вузе.



Чаще всего общаются, встречаются и помогают друг другу с работой выпускники очных (дневных) отделений вузов. За помощью оказалось выгоднее обращаться к мужчинам: из них 27% поспособствовали трудоустройству бывших однокурсников, в то время как среди женщин таких 19%.

