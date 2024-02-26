Лыжница из Бурятии победила на первенстве России

Общество, Фото: ЦСП РБ

Спортсменка выиграла «золото» в эстафете



С 21 по 25 февраля в городе Кирово-Чепецк Кировской области проходили соревнования по лыжным гонкам на первенство России среди юниоров и юниорок 19-20 лет (2004-2005 года рождения).



24 февраля спортсменка из Бурятии Виктория Невьянцева стала победителем первенства в эстафете. Лыжница выступала в составе сборной Тюменской области на эстафете 4х5 км.



Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, спортсменку тренирует Юрий Куликов.

