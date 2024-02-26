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В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, которой оторвало часть лапки

В Улан-Удэ ищут хозяев для собачки, которой оторвало часть лапки
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Она попала под машину и оказалась на грани жизни и смерти

Историю собачки по кличке Нюша ещё в январе рассказали представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья». Её сбила машина.  Годовалого щенка просто оставили на обочине истекать кровью.

- К счастью, красное пятно на снегу вовремя заметила неравнодушная пенсионерка. Она кое-как загребла Нюшу в охапку и отвезла в ветеринарную клинику, – поделились тогда на официальной странице организации во «ВКонтакте».

После осмотра и рентгена выяснилось, что у животного раны и гематомы. А ещё ему оторвало часть лапки.

- Она почти скальпирована, но это хотя бы не смертельно и не оставит Нюшу инвалидом, – подчеркнули зоозащитники.

Волонтёры нашли для своей подопечной передержку. За месяц Нюша, по словам ребят, расцвела.

- Вот что с собакой делает забота. Она не только выздоровела, но и стала воспитанной квартирной дамой, которая спокойно идёт на прогулку, дружит с котами и очень тянется к людям, – отметили в фонде. – Месяц назад Нюша боялась смотреть на людей, стараясь не привлекать к себе внимание. А сейчас её глаза полны доверия и любви.

Зоозащитники уже в поисках постоянных хозяев. По их словам, Нюше примерно год. Она контактная и дружелюбная. Собака уже перенесла стерилизацию.
собаки животные волонтеры

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