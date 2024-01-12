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В Улан-Удэ собаке, угодившей под машину, оторвало часть лапки

В Улан-Удэ собаке, угодившей под машину, оторвало часть лапки
Происшествия,  Фото:/vk.com/sobakaluck
Окровавленное животное бросили умирать на дороге

Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» ищут временный дом для собаки по кличке Нюша, которую сбила машина. Годовалого щенка просто оставили на обочине истекать кровью.
 
- К счастью, красное пятно на снегу вовремя заметила неравнодушная пенсионерка. Она кое-как загребла Нюшу в охапку и отвезла в ветеринарную клинику, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».

После осмотра и рентгена выяснилось, что у собаки раны и гематомы. А ещё ей оторвало часть лапки.
 
- Она почти скальпирована, но это хотя бы не смертельно и не оставит Нюшу инвалидом, – подчеркнули зоозащитники.
 
Животному для передержки подойдёт любое чистое тёплое место. Волонтёры обеспечат его кормом, пелёнками и вообще всем необходимым. А ещё Нюше нужно давать таблетки и делать перевязки дважды в день.

- Но это совсем не сложно – мы научим, – пообещали в фонде. – По характеру собака добрейшая, очень спокойная и терпеливая, ласковая, тянется к людям. Немного пугливая, но она сейчас в стрессе. Со временем должна оттаять. Врачи ставят возраст 10 месяцев. Размер средний, ближе к небольшому.

Те, кто готов приютить Нюшу, могут связаться с представителями фонда в группе в «ВК» vk.com/sobakaluck.
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