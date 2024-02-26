Её хозяев пришлось искать через соцсети
На днях в паблике «Животные 03» во «ВКонтакте» забили тревогу. Там опубликовали фото беременной лошадки, которая, как утверждает автор поста, уже недели две живёт на улице.
- Она на сносях, вот-вот родит. Жалко, жеребёнок замёрзнет, – говорится в комментарии к снимку.
В группе попросили отозваться хозяев или неравнодушных людей, готовых помочь. Уточнять, где именно находится животное, не стали, чтоб кто-нибудь не причинил ему вред. Позже выяснилось, что владельца всё же нашли.
- Думаю, вряд ли хозяин просто бросил лошадь – может, приезжает, навещает. Она там не одна – табун из семи голов. Дай бог приедет за ними, – подчеркнула автор публикации. – Пока ничего неизвестно. Но если не уведут, есть люди, которые занимаются лошадьми. Могут, наверное, забрать для передержки.
В группе предположили, что лошади на выпасе и хозяин контролирует их. Остальные подписчики призывают не бросать животное на произвол судьбы. «Бедная. Может, у кого-то свой дом с оградой? Там всё же безопаснее. Даже не думала, что лошади бывают бездомными», – высказалась одна из участниц сообщества.
В Бурятии беременная лошадка живёт на улице
Общество, Фото:
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