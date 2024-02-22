В лагерях Бурятии построены четыре новых корпуса

Республика реализовала проект первой в России

В Бурятии открыты быстровозводимые спальные корпуса в детских лагерях отдыха «Гэсэр» Закаменского района и «Старт» Тарбагатайского района. В четырёх корпусах есть 196 мест общей площадью 450 кв. метров. Здесь могут отдыхать и дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый корпус включает 14 благоустроенных спальных комнат, два технических помещения и большое пространство для игр.Общая стоимость четырёх некапитальных объектов составляет 153,8 млн рублей, в том числе федеральные средства – 113,7 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета – 40,1 млн рублей. Также за счёт республиканского бюджета (16,5 млн рублей) благоустроена прилегающая территория, приобретены мебель, инвентарь.В открытии новых корпусов в двух детских лагерях приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр просвещения России Сергей Кравцов, глава республики Алексей Цыденов и главы других шести регионов. Мероприятие прошло в режиме видеосвязи и было приурочено Году семьи.– Бурятия получила четыре корпуса – больше всех. Мы реализовали проект первыми в России. Обеспечили софинансирование в полном объёме, всё сдали в декабре 2023 года. Сегодня здесь со мной семьи нашей многонациональной республики. Дети наши довольны, – приветствовал участников мероприятия из лагеря «Старт» Алексей Цыденов.Инициатором программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в регионах выступил Совет Федерации. Министерством просвещения был объявлен отбор на предоставление в 2023 году субсидий из федерального бюджета на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления на условиях софинансирования субъектов. Во вторник, 20 февраля, были подведены итоги второго этапа программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.– Сразу после открытия новых объектов летнего отдыха детей мы запускаем следующую часть нашего проекта: поскольку министр просвещения публично пообещал ещё миллиард на его реализацию, призываю коллег-губернаторов писать заявки. Если регион в форме и у него есть проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, есть понимание стоимости, ремонта или строительства, министерство просвещения рассмотрит их. Мы, в свою очередь, будем поддерживать, – заявила Валентина Матвиенко.Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил регионам проводить обмен, чтобы дети имели возможность отдыхать в разных регионах России.– Чтобы в эти детские новые центры приезжали не только ребята из своего региона, чтобы они видели страну, приезжали в Ставропольский край из Омска, из Омска приезжали в Кабардино-Балкарию, Бурятию и так далее. Такая программа была бы замечательной, – добавил Сергей Кравцов.